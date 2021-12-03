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Faridabad News: प्लॉट के नाम पर महिला से 4.60 लाख रुपये ठगे

Sun, 18 Oct 2026 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:13 AM IST
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Woman swindled in the name of a plot
फरीदाबाद। प्लॉट दिलाने के नाम पर महिला और उसके पति से 4.60 लाख रुपये लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने के आरोप में सेक्टर-58 थाना ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों की पहचान ज्ञान चंद, जतिन शर्मा और नैन सिंह के रूप में हुई है।
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महिला ने रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। सेक्टर-57 निवासी देवकी ने बताया कि दूर के रिश्तेदार अर्जुन ने उसकी और उसके पति की मुलाकात नैन सिंह से कराई थी। इसके बाद नैन सिंह ने अपने भाई ज्ञान चंद और जतिन शर्मा से मिलवाया। तीनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। शिकायत के मुताबिक, एक नवंबर 2020 को आरोपियों ने उन्हें प्लॉट दिखाकर कीमत 4.23 लाख रुपये बताई। महिला और उसके पति ने अलग-अलग तारीखों पर नकद और बैंक खाते के माध्यम से कुल 4.60 लाख रुपये दिए। महिला के अनुसार, ज्ञान चंद ने पांच अप्रैल 2021 को 1.10 लाख रुपये की रसीद और इकरारनामे की प्रति दी। बाद में रजिस्ट्री कराने को कहा तो आरोपियों ने जमीन नाम कराने से इन्कार कर दिया। महिला ने बताया कि जतिन शर्मा ने केवल 29 हजार रुपये लौटाए। शिकायत के अनुसार, जतिन शर्मा ने बाकी रकम लौटाने के लिए 3.86 लाख रुपये का चेक दिया, जो तीन बार बाउंस हो गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने 16 अक्तूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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