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एक और पति मारा गया: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, घर के पास गड्ढा खोदकर जमीन में दफनाया

Tue, 25 Aug 2026 06:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बल्लभगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, बल्लभगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 25 Aug 2026 06:39 PM IST
सार

दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में पत्नी केशव ने प्रेमी कामत के साथ मिलकर पति श्यामवीर की हत्या कर दी। 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

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wife along with her lover murdered her husband In Ballabhgarh
प्रेमी संग पत्नी ने पति की हत्या की - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तिगांव थाना क्षेत्र के गांव मोजाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर शव को घर के पास गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया। 

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पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
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अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मृतक की पत्नी केशव निवासी हाथरस, उत्तर प्रदेश और उसके प्रेमी कामत निवासी महोबा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। 
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पूछताछ में सामने आया कि कामत मृतक श्यामवीर के साथ गांव मोजाबाद स्थित मकान में रहता था। इसी दौरान उसके मृतक की पत्नी केशव के साथ संबंध बन गए थे। श्यामवीर को दोनों के संबंधों की जानकारी हो गई थी, जिसके चलते वह पत्नी से शराब के नशे में अक्सर झगड़ा करता था।

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