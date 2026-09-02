Faridabad News: चाचा ने सो रहे भतीजे पर चाकू से किए वार, धरा

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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। प्रेमनगर सेक्टर-4 में कहासुनी के बाद सो रहे भतीजे पर चाकू से वार करने के मामले में पुलिस ने ध्यानसिंह निवासी प्रेमनगर को गिरफ्तार किया है। घटना 28 अगस्त की रात की है। पीड़ित वरुण ने शिकायत में बताया कि घटना वाली रात उसका चाचा ध्यानसिंह किसी काम को लेकर उसके पास आया था। कहासुनी के बाद आरोपी ने उसके साथ लाठी से मारपीट की। इसके बाद वरुण छत पर जाकर सो गया। आरोप है कि देर रात आरोपी दोबारा छत पर पहुंचा और उसपर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच पहले से कहासुनी चल रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

प्रेमनगर सेक्टर-4 में कहासुनी के बाद दिया था वारदात को अंजाम