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Faridabad News: सेक्टर-81 में पौधरोपण कार्यक्रम

Sun, 18 Oct 2026 01:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:12 AM IST
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Tree plantation drive in Sector-81
फरीदाबाद। पर्यावरण संरक्षण और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-81 में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के समापन पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं भाजयुमो के जिला प्रभारी गोल्डी अरोड़ा के संयोजन में विभिन्न प्रजात के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अजय गौड़ और भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने पौधरोपण किया। इस दौरान नीम, पीपल, बरगद और कदम सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। संवाद
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