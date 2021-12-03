Faridabad News: ठगी के मामले में खाताधारक समेत तीन धरे
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:20 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:20 AM IST
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फरीदाबाद। साइबर ठगी के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने खाताधारक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खाताधारक को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं दो अन्य आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों की पहचान जयपुर राजस्थान निवासी मुदित पारिक और नागौर राजस्थान निवासी नेमाराम व मुकेश जाखड़ के रूप में हुई है। तिगांव निवासी पीड़ित ने शिकायत में बताया कि 31 अगस्त को उनका मोबाइल हैक कर खाते से बिना जानकारी के 60 हजार रुपये निकाल लिए गए। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम आरोपी मुदित पारिक के खाते में पहुंची थी, जिसे मुकेश जाखड़ और उसके रिश्तेदार नेमाराम ने साइबर ठगों को मुहैया कराया था। पुलिस नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। संवाद
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