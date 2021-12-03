Faridabad News: दुधौला विश्वविद्यालय के लिए शुरू हुई तीसरी बस , बेहतर होगी सुविधा

संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। पलवल जिले के दुधौला गांव में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए बल्लभगढ़ बस डिपो से एक और बस का संचालन शुरू किया गया है। अब सुबह के समय तीन बसें हर 10 मिनट के अंतराल पर विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो रही हैं। वहीं शाम को दो बसें भी 10 मिनट के अंतराल पर विश्वविद्यालय से डिपो के लिए रवाना होती हैं। बसों में सफर करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के चलते विश्वविद्यालय की ओर से एक और बस चलाने के लिए पत्र लिखा गया था।सात सितंबर को छात्रों ने बसों की कमी को लेकर हंगामा किया था और तीसरी बस चलाने की मांग की थी। अब महाप्रबंधक की ओर से एक और बस का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब डिपो से सुबह के समय 8:20, 8:40 और 8:50 पर बसें रवाना होती हैं। वहीं शाम के समय 4:50 और 5:00 बजे दो बस विश्वविद्यालय से डिपो के रवाना होती हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. ललित शर्मा का कहना है कि बस के शुरू होने से विद्यार्थियों को काफी सहूलियत हुई है।