Faridabad News: मौसम बदला, पर स्कूलों का हाल नहीं

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जिले के 379 स्कूलों में 4,798 डेस्क की कमी, जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर विद्यार्थीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सर्दी आ गई है लेकिन जिले के सरकारी स्कूलों में अब तक सभी विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। ड्यूल डेस्क की कमी के कारण कई स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में ठंड बढ़ने के साथ विद्यार्थियों की परेशानी भी बढ़ सकती है।शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले डेस्क उपलब्ध कराने की बात कही थी लेकिन अक्तूबर का आधा महीना बीतने के बाद भी इंतजार खत्म नहीं हुआ है। जिले के 379 सरकारी स्कूलों में 4,798 ड्यूल डेस्क की कमी है। इसके कारण कई विद्यार्थियों को कक्षा में दरी या चटाई पर बैठना पड़ता है। सर्दियों में ठंडे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करना बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। इससे पढ़ाई पर ध्यान लगाने में भी दिक्कत आती है।बता दें कि सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने की योजना करीब चार साल पहले शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना और उन्हें बैठने की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके बावजूद जिले के कई स्कूलों में डेस्क की कमी बनी हुई है। ड्यूल डेस्क योजना के तहत फरीदाबाद खंड के करीब 30 स्कूलों को डेस्क उपलब्ध कराई गई थीं। हालांकि, सभी जरूरतमंद स्कूलों तक यह सुविधा नहीं पहुंच पाई है। जिले के सभी सरकारी स्कूलों के मुखियाओं से ड्यूल डेस्क की जरूरत की जानकारी मांगी गई थी। स्कूल प्रमुखों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी मांग दर्ज कराई है। अब स्कूलों को डेस्क मिलने का इंतजार है।वर्जनड्यूल डेस्क की कमी को लेकर विभाग को अवगत कराया गया है। विद्यालयों में जल्द से जल्द ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। -अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी