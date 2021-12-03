Faridabad News: मोहना रोड के वैकल्पिक मार्ग पर लगेंगी स्ट्रीट लाइटें

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नगर निगम ने शुरू की टेंडर प्रक्रियासंवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। मोहना रोड पर एलिवेटेड सड़क निर्माण के चलते नाले के साथ बने वैकल्पिक मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को जल्द ही रात के अंधेरे से राहत मिलेगी। नगर निगम ने इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस परियोजना पर करीब पांच लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। निगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होते ही लाइटें लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर 256 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। इसके लिए सड़क पर पिलर खड़े करने के साथ गर्डर रखने का काम चल रहा है। मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव कम करने के लिए मोहना रोड के साथ गुजरने वाले नाले के किनारे वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। यह मार्ग पंजाबी धर्मशाला से आकाश सिनेमा हॉल के पीछे तक जाता है। बल्लभगढ़ आने-जाने वाले बड़ी संख्या में वाहन चालक इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं।रात में अंधेरे के कारण होती है परेशानीवैकल्पिक मार्ग पर सभी जगह स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय अंधेरा छाया रहता है। इससे वाहन चालकों और अन्य राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। अंधेरे के कारण हादसे की आशंका भी बनी रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना तैयार की है।तीन महीने में काम पूरा करने का लक्ष्यनगर निगम के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) डालचंद के अनुसार, आकाश सिनेमा से पंजाबी धर्मशाला तक वैकल्पिक मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि, अधिकारियों का प्रयास रहेगा कि निर्धारित समय से पहले ही काम पूरा कर लिया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द बेहतर रोशनी की सुविधा मिल सके।