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खेल शॉर्ट : अदिति और आनंदिता को पांच-पांच लाख की स्पॉन्सरशिप

Tue, 13 Oct 2026 06:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:28 PM IST
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Sponsorship of 5 lakh each for Aditi and Anandita
फरीदाबाद। जिले की टेनिस खिलाड़ी अदिति रावत और आनंदिता उपाध्याय को जूते बनाने वाली कंपनी कैंपस की ओर से सालाना पांच-पांच लाख रुपये की स्पॉन्सरशिप दी गई है। इससे दोनों खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। अदिति रावत ने जून में देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। फाइनल में उन्होंने गारुगुपति वेनिला रेड्डी को 6-0, 6-0 से हराया। वह फरीदाबाद टेनिस अकादमी में अभ्यास करती हैं। आनंदिता उपाध्याय ने अगस्त 2025 में चीन में आयोजित अंडर-16 रोलैंड-गैरोज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी हैं। उनका चयन बिलीजियन कप के लिए भी हुआ था। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। संवाद
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