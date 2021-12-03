एसआईआर: अब 30 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या दर्ज जानकारी में सुधार कराने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित थी। आयोग ने अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। इसके साथ ही दावे और आपत्तियों से जुड़े नोटिस जारी करने तथा उनके निस्तारण की प्रक्रिया भी बढ़ाई गई है। यह प्रक्रिया अब 28 अक्टूबर 2026 तक चलेगी।संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा। आयोग ने यह बदलाव 29 अगस्त को जारी अधिसूचना के माध्यम से किया है।डीसी ने कहा कि समय सीमा बढ़ने से उन लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने या विवरण में सुधार का अवसर मिलेगा, जो किसी कारण से पहले निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे।उन्होंने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें। किसी तरह की गलती होने पर निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। प्रशासन का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल करना और मतदाता विवरण को त्रुटिरहित बनाना है।