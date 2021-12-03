Faridabad News: हाईवे पर दो हादसों में सात गाड़ियां टकराईं

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दूसरा हादसा सीकरी गांव के पास हुआ, जहां कार चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण पीछे चल रहीं चार कार आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में तीनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत यह रही कि दोनों हादसों में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। हादसों के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाकर यातायात सुचारु कराया। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में अभी तक किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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फरीदाबाद। नेशनल हाईवे-44 पर दो अलग-अलग सड़क हादसों में कुल सात गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। पहला हादसा अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां आगे चल रही कार के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही चार गाड़ियां टकरा गईं। टक्कर के बाद सबसे आगे वाली कार का चालक मौके से भाग गया।