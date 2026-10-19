Faridabad News: मुजेसर फ्लाईओवर पर ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो, चालक गंभीर

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जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ। स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से जा रही थी। मुजेसर फ्लाईओवर पर पहुंचने के दौरान वह आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि मामले में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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फरीदाबाद। नेशनल हाईवे स्थित मुजेसर फ्लाईओवर पर देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।