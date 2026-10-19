फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Scorpio collides with a truck on Mujesar flyover; driver in critical condition

Faridabad News: मुजेसर फ्लाईओवर पर ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो, चालक गंभीर

Mon, 19 Oct 2026 12:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Scorpio collides with a truck on Mujesar flyover; driver in critical condition
फरीदाबाद। नेशनल हाईवे स्थित मुजेसर फ्लाईओवर पर देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ। स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से जा रही थी। मुजेसर फ्लाईओवर पर पहुंचने के दौरान वह आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि मामले में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed