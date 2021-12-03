फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Rs 10.37 lakh swindled from five people in separate incidents

Faridabad News: अलग-अलग मामलों में पांच लोगों से 10.37 लाख की ठगी

Sun, 18 Oct 2026 12:24 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Rs 10.37 lakh swindled from five people in separate incidents
फरीदाबाद। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से पांच लोगों से करीब 10.37 लाख रुपये ठग लिए। कहीं ई-चालान का लिंक भेजकर खाते से रकम निकाली गई तो कहीं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, केदारनाथ हेलिकॉप्टर टिकट और फ्लैट किराये के नाम पर लोगों को जाल में फंसाया गया।
विज्ञापन


पहले मामले में भीकम कॉलोनी निवासी राजेंद्र प्रसाद के साथ 23 सितंबर को ठगी हुई। मोबाइल हैंग होने के बाद बैंक खाते से फोन-पे के जरिए तीन बार में एक लाख रुपये निकल गए। चावला कॉलोनी निवासी नितिन गोयल को 11 अक्तूबर को स्कूटी के ई-चालान का लिंक मिला। इसे खोलने के बाद 15 अक्तूबर को उनके खाते से दो लाख रुपये निकल गए। अटाली निवासी रिंकू सिंह ने 10 अक्तूबर को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन नंबर पर संपर्क किया था। इसके बाद 15 अक्तूबर को उनके और उनकी पत्नी के खातों से छह लेनदेन में 2,97,379 रुपये निकल गए। सेक्टर-10 निवासी वीरेंद्र बंसल ने 11 और 12 अक्तूबर को केदारनाथ हेलिकॉप्टर टिकट बुक कराने के लिए भुगतान किया। उनसे कुल 4.50 लाख रुपये ठगे गए। सेक्टर-46 निवासी पुरुषोत्तम के साथ 24 सितंबर को फ्लैट किराये पर लेने के नाम पर ठगी हुई। आरोपी ने एडवांस किराया और बिजली बिल जमा होने का फर्जी मैसेज भेजकर उनसे 90 हजार रुपये वापस मंगवा लिए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि साइबर थाना बल्लभगढ़ और एनआईटी पुलिस ने सभी मामलों में 16 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed