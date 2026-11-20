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एनआईटी-पांच निवासी 12 वर्षीय ऋत्विक जिले के उभरते ऑफ स्पिन गेंदबाजों में शामिल हैं। वह ब्लॉक और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। उनका लक्ष्य पारंपरिक ऑफ स्पिन से आगे बढ़कर मिस्ट्री स्पिनर के रूप में अपनी पहचान बनाना है। ऋत्विक ने बताया कि भारतीय क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उन्हें देखकर वह गेंदबाजी में नए प्रयोग और तकनीक सीखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी वह ऑफ स्पिन के साथ लेग स्पिन भी डालने लगे हैं। इसके अलावा दूसरा और गूगली जैसी गेंदों का अभ्यास कर रहे हैं। उनका मानना है कि अलग-अलग तरह की गेंदबाजी में महारत हासिल करने से बल्लेबाजों को चौंकाने में मदद मिलेगी। ऋत्विक नियमित अभ्यास कर अपनी गेंदबाजी को बेहतर बनाने और आगे चलकर क्रिकेट में जिले का नाम रोशन करने का सपना देखते हैं।