Faridabad News: प्रतापगढ़ जोन में सीवर की समस्या से मिलेगी राहत
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:15 AM IST
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पांच साल के रखरखाव पर 4.32 करोड़ होंगे खर्च
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रतापगढ़ जोन में सीवर ओवरफ्लो, ब्लॉकेज और लाइन बैठने की समस्या से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने क्षेत्र की मास्टर सीवर लाइन के संचालन और रखरखाव के लिए 4.32 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके तहत 600 से 1800 एमएम व्यास की मास्टर सीवर लाइन की पांच साल तक नियमित निगरानी और मरम्मत कराई जाएगी। मास्टर सीवर लाइन में रुकावट होने पर कई बार गंदा पानी सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी के साथ दुर्गंध और जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। लाइन बैठने या गलत कनेक्शन होने पर भी सीवर व्यवस्था प्रभावित होती है। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी।
एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता ओमदत्त ने बताया कि एजेंसी को मास्टर सीवर लाइन की नियमित पेट्रोलिंग करनी होगी। सीवर ओवरफ्लो और ब्लॉकेज की शिकायत मिलने पर उसका समाधान करना होगा। इसके अलावा लाइन में सेटलमेंट समेत अन्य तकनीकी खामियों को भी दूर करना होगा। चयनित एजेंसी की जिम्मेदारी केवल शिकायत मिलने पर काम करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मास्टर सीवर लाइन की नियमित निगरानी और रखरखाव भी कराया जाएगा। इससे लाइन में आने वाली दिक्कतों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। प्रतापगढ़ जोन में सीवर ओवरफ्लो, ब्लॉकेज और लाइन बैठने की समस्या से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने क्षेत्र की मास्टर सीवर लाइन के संचालन और रखरखाव के लिए 4.32 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके तहत 600 से 1800 एमएम व्यास की मास्टर सीवर लाइन की पांच साल तक नियमित निगरानी और मरम्मत कराई जाएगी। मास्टर सीवर लाइन में रुकावट होने पर कई बार गंदा पानी सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी के साथ दुर्गंध और जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। लाइन बैठने या गलत कनेक्शन होने पर भी सीवर व्यवस्था प्रभावित होती है। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी।
एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता ओमदत्त ने बताया कि एजेंसी को मास्टर सीवर लाइन की नियमित पेट्रोलिंग करनी होगी। सीवर ओवरफ्लो और ब्लॉकेज की शिकायत मिलने पर उसका समाधान करना होगा। इसके अलावा लाइन में सेटलमेंट समेत अन्य तकनीकी खामियों को भी दूर करना होगा। चयनित एजेंसी की जिम्मेदारी केवल शिकायत मिलने पर काम करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मास्टर सीवर लाइन की नियमित निगरानी और रखरखाव भी कराया जाएगा। इससे लाइन में आने वाली दिक्कतों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।
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