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Faridabad News: नवरात्र में कुट्टू के आटे की दुकानों पर छापा, दो जगह से लिए सैंपल

Tue, 13 Oct 2026 10:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:45 PM IST
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Raids conducted on shops selling buckwheat flour during Navratri; samples collected from two locations.
- दो दुकानों पर मिला 800 किलो कुट्टू का आटा, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। नवरात्र के दौरान कुट्टू के आटे की बिक्री में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी की आशंका पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने मंगलवार को दो दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। टीम ने दोनों दुकानों से कुट्टू के आटे के नमूने लिए। जांच के लिए इन्हें प्रयोगशाला भेजा गया है। दोनों दुकानों पर कुल करीब 800 किलोग्राम कुट्टू का आटा रखा मिला।


निरीक्षण के दौरान दोनों दुकानों पर कुल करीब 800 किलोग्राम कुट्टू का आटा रखा मिला। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को बल्लभगढ़ क्षेत्र में नवरात्र के दौरान कुट्टू के आटे की बिक्री में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्रपाल के साथ टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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टीम ने तिगांव रोड स्थित बजरंग मसाले की दुकान का औचक निरीक्षण किया। यहां करीब 500 किलोग्राम कुट्टू का आटा रखा मिला। दुकान मालिक की मौजूदगी में नियमानुसार आटे का एक खाद्य नमूना लिया गया। इस नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
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इसके बाद टीम घंटाघर चौक के पास मेन मार्केट स्थित पूर्णलाल मूलचंद जैन पंसारी की दुकान पर पहुंची। इस दुकान पर करीब 300 किलोग्राम कुट्टू का आटा मिला। टीम ने यहां भी दुकान मालिक की मौजूदगी में आटे का एक नमूना लिया। दोनों दुकानों से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट का
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