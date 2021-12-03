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Faridabad News: प्रणव सूरमा ने डिस्कस थ्रो में जीता स्वर्ण, दशहरे पर फरीदाबाद को दी दोहरी खुशी

Wed, 21 Oct 2026 12:39 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:39 AM IST
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Pranav Soorma wins gold in discus throw, brings double joy to Faridabad on Dussehra
पैरा एशियन गेम्स में जिले के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, मनीष नरवाल ने भी जीता रजत पदक
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी के लिए इस बार दशहरा दोहरी खुशियां लेकर आया। जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में जिले के पैरा खिलाड़ी प्रणव सूरमा ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया। इससे पहले सुबह शूटर मनीष नरवाल ने रजत पदक जीतकर जिलेवासियों को खुशी का मौका दिया था। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों से खेल प्रेमियों और उनके परिवारों में उत्साह है।

प्रणव सूरमा की इस उपलब्धि पर उनकी मां दीपिका सूरमा ने बेटे को बधाई दी। वहीं, उनके पिता संजीव सूरमा बेटे का उत्साह बढ़ाने के लिए जापान में उनके साथ हैं। पैरा एशियन गेम्स में प्रणव का यह दूसरा पदक है। इससे पहले चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में उन्होंने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। उस दौरान उन्होंने 30.01 मीटर का प्रदर्शन करते हुए नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके अलावा प्रणव पेरिस पैरालंपिक में क्लब थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीत चुके हैं। इस साल प्रणव का अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में यह दूसरा पदक है। इससे पहले दुबई में उन्होंने रजत पदक हासिल किया था।
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हादसे के बाद भी नहीं मानी हार

प्रणव का जीवन संघर्ष और हौसले की मिसाल है। उनके पिता संजीव सूरमा ने बताया कि वर्ष 2011 में 16 वर्ष की उम्र में उनके ऊपर सीमेंट की शीट गिरने से रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस हादसे के कारण उन्हें क्वाड्रीप्लेजिया हो गया, जिससे उनके शरीर की गतिशीलता काफी प्रभावित हुई। इसके बाद से वह व्हीलचेयर पर निर्भर हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रणव ने खेलों में अपनी अलग पहचान बनाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनका प्रदर्शन साबित करता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर मेहनत से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।
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