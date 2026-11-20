संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पलवली गांव में ऑनलाइन सीलिंग फैन मंगाने पर पैकेट में पत्थर मिलने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद न तो उसे पंखा दिया गया और न ही रुपये वापस किए गए। परेशान होकर उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया है। पलवली निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि उन्होंने 11 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से 1262 रुपये में सीलिंग फैन ऑर्डर किया था। डिलीवरी के समय वह घर के अंदर थे। ऐसे में डिलीवरी राइडर पैकेट घर में मौजूद बच्चे को देकर चला गया। कुछ देर बाद उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें पंखे की जगह पत्थर मिला।मनोज के अनुसार, उन्होंने संबंधित स्टोर पर जाकर शिकायत की। वहां कर्मचारियों ने गलती डिलीवरी राइडर की बताई और समाधान का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने कई बार संपर्क किया, लेकिन न तो पंखा मिला और न ही रुपये वापस किए गए। पीड़ित का कहना है कि अब वह पुलिस से शिकायत करेंगे। वहीं, पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि भूपानी थाना पुलिस को अभी तक इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।