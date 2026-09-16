Faridabad News: नाबालिग ने पड़ोसी पर लगाया छेड़खानी का आरोप

संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। शहर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा ने पड़ोसी युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि शोर मचाने पर जब परिजन छत पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया। छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी इलाके के एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक काफी समय से बेटी का पीछा कर उसे परेशान कर रहा था। परिजनों ने युवक को कई बार ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी थी। महिला के अनुसार 14 सितंबर की रात बेटी घर की छत पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी ने छेड़खानी की। बेटी ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया। आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। छात्रा को नियमानुसार आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।