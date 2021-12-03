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Faridabad News: स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण

Wed, 14 Oct 2026 12:20 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:20 AM IST
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Loans available for self-employment
फरीदाबाद। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थी अपनी आय बढ़ाने और स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते है। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hscfdc.org.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो
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