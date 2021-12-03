Faridabad News: चोरी की बाइक के साथ चार गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:30 AM IST
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फरीदाबाद। अपराध शाखाओं की टीमों ने वाहन चोरी के अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की चार बाइक बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार अपराध शाखा सेक्टर-56 ने शाहनवाज निवासी अंदरौला, पलवल को गिरफ्तार कर ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र से चोरी बाइक बरामद की हैं। अपराध शाखा सिकरोना ने हाकम निवासी लहरवाड़ी, नूंह को गिरफ्तार कर सूरजकुंड क्षेत्र की चोरी की बाइक बरामद की हैं। अपराध शाखा डीएलएफ ने खेड़ीपुल मामले में दीपक और पल्ला मामले में मुकेश, दोनों निवासी हनुमान नगर, को गिरफ्तार किया। चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संवाद
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