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Faridabad News: किशोरियों के पोषण पर जोर, स्कूलों में दूध और प्रोटीन बार मिलेगा

Wed, 14 Oct 2026 12:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:18 AM IST
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Focus on adolescent girls' nutrition; milk and protein bars to be provided in schools.
मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का बढ़ाया गया दायरा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत अब नौवीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को भी फोर्टिफाइड दूध और प्रोटीन बार उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य किशोरावस्था में पोषण की कमी और एनीमिया जैसी समस्याओं को कम करना है।

सरकार की ओर से पहले 14 से 18 वर्ष की छात्राओं के लिए 150 दिनों तक फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। अब इस व्यवस्था में प्रोटीन बार को भी शामिल किया गया है। फोर्टिफाइड दूध में जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जबकि प्रोटीन बार से छात्राओं को अतिरिक्त प्रोटीन मिल सकेगा। इससे पढ़ाई के साथ उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जा सकेगा।
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योजना के तहत छात्राओं को निर्धारित अवधि में पोषण सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिला स्तर पर आपूर्ति, वितरण और भुगतान का रिकॉर्ड रखने के साथ रिपोर्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि योजना का लाभ पात्र छात्राओं तक नियमित रूप से पहुंचे। किशोरावस्था शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण चरण होता है। इस दौरान पोषण की कमी से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
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