फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   FIR registered against Rohit Sardana

Faridabad News: गायक रोहित सरधाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 11:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
FIR registered against Rohit Sardana
फरीदाबाद। सेक्टर-12 में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक महिला को काले रंग की थार ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सेंट्रल थाना पुलिस ने इस मामले में गायक रोहित सरधाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पर्वतीय कॉलोनी सेक्टर-22 निवासी परमजीत कौर ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे वह बलजीत कौशिक के नेतृत्व में प्रदर्शन में शामिल थीं। उसी दौरान अस्थायी नंबर वाली थार ने उन्हें टक्कर मारी। परमजीत कौर के अनुसार, गाड़ी रोहित सरधाना चला रहे थे। घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पहले समझौते की बातचीत चल रही थी। समझौता न होने पर अब प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed