Faridabad News: गायक रोहित सरधाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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पर्वतीय कॉलोनी सेक्टर-22 निवासी परमजीत कौर ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे वह बलजीत कौशिक के नेतृत्व में प्रदर्शन में शामिल थीं। उसी दौरान अस्थायी नंबर वाली थार ने उन्हें टक्कर मारी। परमजीत कौर के अनुसार, गाड़ी रोहित सरधाना चला रहे थे। घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पहले समझौते की बातचीत चल रही थी। समझौता न होने पर अब प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-12 में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक महिला को काले रंग की थार ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सेंट्रल थाना पुलिस ने इस मामले में गायक रोहित सरधाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।