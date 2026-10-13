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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Factory owner attacked with sticks, clubs, and iron rods.

Faridabad News: फैक्टरी मालिक पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला

Tue, 13 Oct 2026 10:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:53 PM IST
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Factory owner attacked with sticks, clubs, and iron rods.
फरीदाबाद। कर्मचारी के साथ मारपीट करने वालों से पूछताछ करने पहुंचे फैक्टरी मालिक पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। हमले में उसके सिर, हाथ और पैरों में चोटें आईं। सिर में टांके भी लगाने पड़े।
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आरोप है कि हमलावर जाते समय उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। खेड़ीपुल थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर 12 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की है। ठाकुरवाड़ा निवासी हिमांशु पांचाल ने पुलिस को बताया कि 22 सितंबर को रात करीब 1 बजे उसकी फैक्टरी में काम करने वाले प्रिंस का फोन आया। उसने बताया कि मनीष, अमित उर्फ अब्बू, मनोज और उनके साथी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलने पर हिमांशु वजीरपुर रोड स्थित अपनी दूसरी फैक्टरी के पास पहुंचा। वहां उसने आरोपियों से प्रिंस के साथ मारपीट करने का कारण पूछा तो आरोप है कि सभी ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 22 सितंबर को हिमांशु का बीके अस्पताल में मेडिकल कराया था। मेडिकल रिपोर्ट में चार चोटों का उल्लेख है। शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर खेड़ीपुल थाना ने मनीष, अमित उर्फ अब्बू, मनोज और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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