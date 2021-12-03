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Faridabad News: बिजली कर्मचारी आज एसई कार्यालय पर देंगे धरना

Wed, 14 Oct 2026 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:13 AM IST
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Electricity department employees to stage a protest at the SE's office today.
फरीदाबाद। सेक्टर-23 स्थित सर्कल कार्यालय पर लंबित मांगें पूरी नहीं होने और प्रबंधन की नीतियों के विरोध में बिजली कर्मचारी बुधवार सुबह नौ बजे धरना देंगे। मंगलवार को एनआईटी-5 में सर्कल सचिव सतीश छाबड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया।
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वरिष्ठ राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र तेवतिया ने कहा कि नोटिस और ज्ञापन देने के बावजूद कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रबंधन को समस्याओं का समाधान करना चाहिए, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। संवाद
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