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Faridabad News: चालक को डंडों से पीटा, उपचार के दौरान मौत

Tue, 20 Oct 2026 10:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:58 PM IST
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Driver beaten with sticks; dies during treatment
ट्रैक्टर का इंजन सीज होने पर भड़का ट्रांसपोर्टर, दो सप्ताह पहले हुई थी मारपीट
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ट्रैक्टर का इंजन सीज होने से नाराज ट्रांसपोर्ट मालिक ने अपने चालक की डंडों से पिटाई कर दी। करीब दो सप्ताह पहले हुई इस मारपीट में घायल चालक की सोमवार रात तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

सेक्टर-8 थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट मालिक पवन के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान कृष्णा नगर निवासी जगदीश के रूप में हुई है। वह नेहरू कॉलोनी निवासी ट्रांसपोर्टर पवन का ट्रैक्टर चलाता था। इंजन सीज होने के बाद पवन ने जगदीश के घर जाकर उसकी पिटाई की थी। घटना के बाद पवन ही जगदीश का इलाज एक निजी अस्पताल में कराता रहा। सोमवार रात तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के छोटे भाई गिर्राज ने बताया कि मारपीट के बाद से जगदीश के पेट में लगातार दर्द रहता था। 17 अक्तूबर को हालत बिगड़ने पर अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें आंतों में गंभीर चोटों का पता चला। इसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 19 अक्तूबर की शाम करीब 5:30 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जगदीश के परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं।
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