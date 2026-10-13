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महिला डॉक्टर का दर्द: हनीमून पर पति ने किया दुर्व्यवहार, खुद के खर्चे पर गई; शादी के अगले दिन हुई थी नई डिमांड

Tue, 13 Oct 2026 09:48 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Published by: Akash Dubey Updated Tue, 13 Oct 2026 09:48 PM IST
सार

डॉक्टर ने पति, सास, ससुर और ननद पर दहेज में फार्च्यूनर कार मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रताड़ना व मारपीट की शिकायत भी की। साथ ही बताया कि शादी में करीब सवा करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

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Doctor accuses husband and three others of demanding dowry
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI Generated

विस्तार
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हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-8 थाना क्षेत्र की महिला डॉक्टर अवि सिंह ने पति, सास, ससुर और ननद पर दहेज में फार्च्यूनर कार मांगने, प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति धनंजय सिंह, ससुर अजब सिंह, सास सुजाता सिंह और ननद अम्बिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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महिला के अनुसार, 21 फरवरी 2026 को अलीगढ़ के एक रिजॉर्ट में हुई शादी में पिता ने 11 लाख रुपये नकद, जेवरात और घरेलू सामान दिया था। शादी में करीब सवा करोड़ रुपये खर्च हुए। आरोप है कि शादी के अगले दिन से ही ससुराल वाले फार्च्यूनर की मांग करने लगे। ननद ने गाली-गलौज कर धक्का दिया और पति ने हनीमून के दौरान दुर्व्यवहार किया। महिला ने हनीमून का डेढ़ लाख रुपये खर्च खुद उठाने का भी आरोप लगाया।

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महिला का आरोप है कि 31 मार्च को दबाव बनाकर नौकरी छुड़वा दी गई और सास ने जेवरात वापस नहीं किए। 30 जुलाई को पति ने मारपीट की, जिसके बाद पिता और फूफा उन्हें फरीदाबाद ले आए। 4 सितंबर को ससुराल पहुंचने पर मिलने नहीं दिया गया। ससुर पर यूपी पुलिस के दो गनर बुलाकर परिजनों को धमकाने का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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