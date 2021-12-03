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जिला स्तर पर तैयार होने वाली कार्ययोजना में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान की जाएगी। साथ ही, इन स्रोतों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सीएक्यूएम ने राज्यों की मौजूदा कार्ययोजनाओं की समीक्षा के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो

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फरीदाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पहली बार दिल्ली- एनसीआर के सभी जिलों को जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत वर्ष 2027 में 2026 की तुलना में वार्षिक औसत प्रदूषण स्तर में 15 से 20 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।