Faridabad News: तेज हवा-बारिश ने किसानों पर बरपाया कहर, खेतों में बिछी बासमती, मंडी में भीगा धान

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- बाजरे को भी नुकसान की आशंका, पेड़ टूटे, बिजली गुल होने से बढ़ी परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीनूंह। फसल पककर तैयार हुई तो किसानों को अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन तेज हवा के साथ हुई बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी। खेतों में लहलहा रही बासमती धान की 1121 और 1718 किस्म की फसल जमीन पर बिछ गई, जबकि नूंह अनाज मंडी में खुले में रखा धान बारिश में भीग गया। बाजरे समेत अन्य फसलों पर भी मौसम की मार है। कई जगह पेड़ टूटने और बिजली गुल होने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। कटाई के ऐन मौके पर मौसम बिगड़ने से किसानों को अब उत्पादन घटने और उपज का उचित भाव नहीं मिलने का डर सता रहा है।तेज हवा और बारिश ने उन किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिनकी धान की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी। खेतों में गिर चुकी फसल को काटने में अधिक मेहनत लग सकती है। नमी और प्रतिकूल मौसम के कारण दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने का भी खतरा है। किसानों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि फसल तैयार करने में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी पर पहले ही मोटी रकम खर्च हो चुकी है। ऐसे में फसल खराब होने पर उनकी पूरी लागत निकालना भी मुश्किल हो सकता है।