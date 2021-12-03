फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Clash between two groups outside a madrasa; three injured

Faridabad News: मदरसे के बाहर दो पक्षों में मारपीट, तीन घायल

Wed, 21 Oct 2026 12:16 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Clash between two groups outside a madrasa; three injured
फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद के बाबा नगर में 18 अक्तूबर को मदरसे के बाहर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए, जिनका बादशाह खान नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने नौ नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बाबा नगर निवासी खुर्शीद आलम ने शिकायत में बताया कि 18 अक्तूबर को दोपहर करीब एक बजे मदरसा दारुल उलूम के स्टाफ ने उन्हें फोन कर कुछ लोगों द्वारा अभद्र व्यवहार करने की सूचना दी। इसके बाद खुर्शीद अपने जीजा शमीम अहमद उर्फ बोबी और वसीम अहमद के साथ मदरसे पहुंचे। वहां यूनुस मलिक ने खुर्शीद और वसीम को बातचीत के लिए बुलाया। आरोप है कि बातचीत के दौरान अचानक आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया।
विज्ञापन

खुर्शीद आलम ने आरोप लगाया कि अताउल्लाह ने उनके जीजा शमीम अहमद को थप्पड़ मारे। इमरान और नाजिम ने डंडे से उनके सिर पर हमला किया। अताउल्लाह और इमरान ने वसीम अहमद पर भी डंडों से वार किया। शोर सुनकर शमीम अहमद उर्फ बोबी भी बाहर आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। शिकायतकर्ता ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed