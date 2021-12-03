Faridabad News: ताइक्वांडो बेल्ट परीक्षा में बच्चों ने दिखाया दमखम

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित किंग सेन फाइट क्लब में शनिवार को ताइक्वांडो बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया। इनमें जिले के नन्हे खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर शानदार उपलब्धि हासिल की।परीक्षा में सफल होकर खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और नई बेल्ट हासिल कर अपने प्रशिक्षण के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया। इस परीक्षा में आरव, यथर्व, परिशि, अद्विक और विश्वम ने पीली बेल्ट प्राप्त की, जबकि भानु, वंशिका, अवंतिका और अथर्व ने नीली बेल्ट हासिल की। परीक्षा के दौरान खिलाड़ियों की तकनीक, कौशल, अनुशासन और अभ्यास का मूल्यांकन किया गया। कोच आशीष ने बताया कि ताइक्वांडो केवल एक खेल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और व्यक्तित्व विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अभ्यास से बच्चों में आत्मविश्वास, एकाग्रता, अनुशासन और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है।