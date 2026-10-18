Faridabad News: दंडवत परिक्रमा कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:08 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
फरीदाबाद। पानीपत के गोपी कालोनी चौक स्थित श्रीप्रेम प्रकाश आश्रम में चल रही दंडवत परिक्रमा कार्यक्रम में फरीदाबाद के भाजपा नेता भी शामिल हुए। भाजपा नेता अमन गोयल ने शनिवार को दंडवत परिक्रमा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सतगुरु स्वामी किशोर प्रकाश महाराज से मिलकर आशीर्वाद भी लिया। जिसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन में भाग लिया। ब्यूरो
विज्ञापन