17 नवंबर को भेजा था वीडियो, दो दिन नहर में तलाशते रहे गोताखोर

मवई की गड्ढा कॉलोनी निवासी अरमान ने 17 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे अपने पिता को व्हाट्सएप पर 3 मिनट 15 सेकंड का वीडियो भेजा था। इसमें उसने पत्नी और ससुराल पक्ष पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए नहर में कूदकर जान देने की बात कही थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। मवई के पास कठपुला पर उसकी बाइक और मोबाइल मिला था। परिजनों की शिकायत पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने 19 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से आगरा नहर में दो दिन तक तलाश अभियान चलाया। बाद में पुलिस को अरमान के फरीदाबाद में ही होने की सूचना मिली और उसे खेड़ीपुल थाना क्षेत्र से शुक्रवार को करीब दस बजे सकुशल तलाश लिया गया।