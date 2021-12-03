Faridabad News: नचौली महिला महाविद्यालय के लिए चलाई जाएगी एक और रोडवेज बस

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छात्राओं को आवागमन में मिलेगी राहतसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव नचौली स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। कॉलेज के लिए एक और रोडवेज बस चलाने की मांग उठाई गई है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से रोडवेज के महाप्रबंधक (जीएम) को पत्र लिखकर अतिरिक्त बस चलाने का अनुरोध किया गया है।कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को आवागमन में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मांग की गई है। अतिरिक्त बस चलने से छात्राओं को कॉलेज आने-जाने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। खासकर सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर छात्राओं को इससे लाभ हो सकता है। अभी डिपो की ओर से एक बस का संचालन किया जाता है। छात्राओं की संख्या अधिक होने की वजह से अब एक ओर बस चलाने की डिमांड की गई।कॉलेज प्रबंधन ने रोडवेज अधिकारियों से छात्राओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बस सेवा बढ़ाने का आग्रह किया है। ड्यूटी इंचार्ज जगदीश का कहना है कि उच्च अधिकारियों से आदेश आने के बाद बस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा।