Faridabad News: 480 प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 15 अक्तूबर को टीम मोहना बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि राजू सिंह यमुना पुल के पास प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस आरोपी को सेक्टर-12 स्थित ईटीओ कार्यालय लेकर पहुंची, जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक शर्मा की मौजूदगी में तलाशी ली गई। आरोपी के पास मौजूद पॉलीथिन से दो डिब्बे मिले। पुलिस ने कैप्सूल जब्त कर सील किए और बरामदगी की वीडियो ई-साक्ष्य एप पर दर्ज की गई। संवाद विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 15 अक्तूबर को टीम मोहना बस स्टैंड के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि राजू सिंह यमुना पुल के पास प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने के लिए खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस आरोपी को सेक्टर-12 स्थित ईटीओ कार्यालय लेकर पहुंची, जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट अशोक शर्मा की मौजूदगी में तलाशी ली गई। आरोपी के पास मौजूद पॉलीथिन से दो डिब्बे मिले। पुलिस ने कैप्सूल जब्त कर सील किए और बरामदगी की वीडियो ई-साक्ष्य एप पर दर्ज की गई। संवाद

फरीदाबाद। मोहना-बागपुर रोड पर यमुना नदी के पुल के पास प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल लेकर खड़े एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पलवल जिले की दीवान सिंह की ढाणी निवासी राजू सिंह (45) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उसके पास से 480 कैप्सूल बरामद हुए है।