Faridabad News: श्रीकृष्ण की बाल लीला का वर्णन

फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद की तालाब वाली गली स्थित श्रीराम मंदिर में रविवार से श्रीकृष्ण कथा एवं ठाकुर जी का छठी महोत्सव शुरू हो गया। कथा व्यास पंडित मुरारी लाल बृजवासी ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और जीवन प्रसंगों का वर्णन किया।उन्होंने ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में श्रीकृष्ण कथा का आयोजन किया जा रहा है। हर शाम भगवान श्रीकृष्ण को झूला झुलाया जाएगा। मंदिर के प्रधान परविंदर मल्होत्रा ने बताया कि मंदिर में समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कथा नौ सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर तीन बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी।