Faridabad News: रेलवे स्टेशन पर 50 किलो गांजा पकड़ा, विशाखापट्टनम से लाए थे तस्कर

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जीआरपी थाना फरीदाबाद ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 50 किलो गांजा बरामद कर एक दंपती और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।बल्लभगढ़ जीआरपी की चौकी में तैनात महिला सहायक उप निरीक्षक ललिता कुमारी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्टेशन पर चेकिंग शुरू की। इस दौरान फतेहाबाद निवासी जोबनप्रीत, उसकी पत्नी अनीता और महम निवासी नितिन को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से दो कट्टों में 50 किलो गांजा बरामद हुआ। डीएसपी जीआरपी राजेश चेची ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि वे गांजे की खेप विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से लाकर आए थे। इसे महम में सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब गांजे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है। आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य दो को पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा।