Delhi NCR News: स्कूल में दरिंदगी के मामले में परिजनों ने अदालत में दर्ज कराएं बयान, स्कूल सील

-सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पुलिस ने स्कूल की डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर व अन्य लोगों से की पूछताछ-पुलिस अधिकारियों का कहना मामले में जल्द ही और लोगों की होगी गिरफ्तारी-परिवार ने सरकार के फैसला पर जताया संतोष, कहा सभी आरोपियों की जल्द से जल्द हो गिरफ्तारी-दिल्ली पुलिस की एक टीम कर रही मामले की छानबीन, परिवार ने मासूम की सोमवार करवाई काउंसलिंगउत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद स्थित प्ले स्कूल में साढ़े तीन साल के मासूम छात्र के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस ने सोमवार को अदालत में उसके परिजनों के 164 के बयान दर्ज करवाए। परिजनों ने अदालत के सामने आरोपों को दोहराया है। वहीं सीएम के आदेश पर प्ले स्कूल को सील कर दिया गया है।परिवार का आरोप है कि मासूम के साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया। मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने रविवार क्लासरूम की आया को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो फुटेज में आया ने ही छात्र के साथ बदसलूकी की थी, जिसके आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट लगा था। इसके अलावा पुलिस ने स्कूल की डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर्स से भी पूछताछ की। फुटेज में क्लास में मौजूद टीचर भी मासूम को पीटती दिख रही है। इसके अलावा मासूम को धक्का देकर गिराते और उसके आगे से खाना उठाते हुए भी टीचर दिख रही है। पुलिस तमाम फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है।स्कूल के बाकी स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पता चला है कि मामले में कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को डिलीट किया गया। पुलिस की टीम इन डिलीट की गई फुटेज को बरामद करने का प्रयास कर रही है। सूत्रों का कहना है कि डीवीआर को जल्द ही एफएसएल भेजा जाएगा। वहां से डिलीट की गई फुटेज को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। जाफराबाद के एक प्ले स्कूल में साढ़े तीन साल के मासूम के साथ लगातार दरिंदगी हो रही थी। उसको लगातार पीटा जा रहा था। इसकी वजह से मासूम बुरी तरह डरा हुआ था। यहां तक वह टॉयलेट जाने व स्कूल जाने से डर रहा था। परिजनों ने जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसके दोनों कान के पर्दाें पर सूजन है। इसके अलावा उसकी आंख भी सूजी हुई हैं। इसके बाद परिवार ने 27 अगस्त को इस संबंध में जाफराबाद थाने में मामला दर्ज है।