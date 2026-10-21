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सरकारी वाहनों को बीमा छूट मिलने से मुआवजा देने से छूट नहीं : हाईकोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Wed, 21 Oct 2026 08:54 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 08:54 PM IST

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