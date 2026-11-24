Delhi NCR News: चौथी श्याम यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:40 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:40 AM IST
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नगीना। ब्रज मंडल नगीना के तत्वावधान में आयोजित होने वाली चौथी श्याम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजक नवीन शर्मा ने बताया कि 24 दिसंबर की रात आठ बजे श्रद्धालु सरकारी अस्पताल स्थित बस स्टैंड से बसों द्वारा राजस्थान के रींगस के लिए रवाना होंगे। 25 दिसंबर को रींगस से बाबा खाटू श्याम के दरबार तक भव्य ध्वजा पदयात्रा निकाली जाएगी। संवाद
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