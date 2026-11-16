{"_id":"6afb1c2ef9376f7f1a04ae32","slug":"education-must-foster-the-development-of-character-moral-values-and-a-spirit-of-service-vijender-gupta-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-163574-2026-11-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिक्षा से चरित्र, नैतिक मूल्यों और सेवा भाव का विकास जरूरी : विजेन्द्र गुप्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षा से चरित्र, नैतिक मूल्यों और सेवा भाव का विकास जरूरी : विजेन्द्र गुप्ता

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Mon, 16 Nov 2026 08:37 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 08:37 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

