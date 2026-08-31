Delhi NCR News: जन्माष्टमी से पहले पूर्वी दिल्ली के बाजारों में बढ़ी रौनक

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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के बाद अब पूर्वी दिल्ली के बाजारों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रौनक दिखाई देने लगी है। इस बार जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी। पर्व में कुछ ही दिन शेष रहने के कारण कृष्ण भक्त अपने आराध्य के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुट गए हैं। शाहदरा मार्केट और कृष्णा नगर मार्केट जैसे प्रमुख बाजारों में श्रीकृष्ण की पोशाक, बांसुरी, मुकुट, मोर पंख, माला, कंगन और अन्य शृंगार सामग्री की बिक्री तेज हो गई है। पिछले सप्ताह तक जहां थोक कारोबार अधिक था, वहीं अब खुदरा खरीदारों की संख्या बढ़ने लगी है।शाहदरा मार्केट के दुकानदार हरीश सोनी ने बताया कि बाजार में किसी भी वजह से मंदी आए, लेकिन धार्मिक कार्यों और त्योहारों की खरीदारी पर इसका खास असर नहीं पड़ता। भक्त अपने प्रभु के लिए खुलकर खर्च करते हैं। जन्माष्टमी से पहले दिल्ली के अलावा आसपास के शहरों से भी खरीदार शाहदरा मार्केट पहुंच रहे हैं। लड्डू गोपाल के प्रति भक्तों की गहरी आस्था होने के कारण जन्माष्टमी पर उनके शृंगार के लिए नए कपड़े, माला, मुकुट और अन्य सामान खरीदा जा रहा है।जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पोशाक बदलने और विशेष शृंगार के साथ उनके लिए झूला और सिंहासन भी खरीदा जाता है। व्यापारियों के अनुसार दिल्ली में राजकोट और अहमदाबाद से आकर्षक झूले आते हैं। हालांकि अब स्थानीय बाजारों और घरों में भी झूले और सिंहासन तैयार किए जा रहे हैं।मूर्तियों, झूलों और सजावटी सामान की भी मांगदिल्ली के बाहर के थोक व्यापारी शाहदरा समेत अन्य बाजारों से जन्माष्टमी का सामान खरीदकर ले जा चुके हैं। बाजार में छोटे खिलौने, हाथी-घोड़े, रंगीन चाक मिट्टी, रंगीन बुरादा और झूले खूब बिक रहे हैं। राधा-कृष्ण की छोटी-बड़ी मूर्तियों की भी मांग बनी हुई है। रंगीन गोटे वाली पोशाक और सितारा जड़ी चुनरियां भी खरीदी जा रही हैं। पंडाल और घरों की सजावट के लिए क्रेप पेपर और झालर उपलब्ध हैं।हर साल करीब 10 प्रतिशत बढ़ रही महंगाईव्यापारियों के मुताबिक जन्माष्टमी से जुड़े सामान की कीमतों में हर साल करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की खरीदारी पर महंगाई का खास असर नहीं दिख रहा है। लोग सजावट का सामान खरीद रहे हैं। मंदिरों में भी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।