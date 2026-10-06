भूकंप: उत्तराखंड से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस हुए झटके, 4.9 रही तीव्रता, चमोली में था केंद्र

नोएडावासियों ने महसूस किए भूकंप के झटके

शहरवासियों ने मंगलवार की देर शाम करीब 10:30 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए। जहां लोगों ने अपने रिएक्शन सोशल मीडिया पर दिये। सेक्टर 122 निवासी भूषण शर्मा ने बताया कि तीव्रता काफी कम थी और सिर्फ कुछ सेकेंड ही रहा, इसलिए लोगों में ज्यादा दहशत नहीं रही। लेकिन एक पल के लिए लगा कि सब अचानक से हिल रहा है। तब वह बच्चों के साथ घर पर खाना खा रहे थे। डाइनिंग टेबल में रखा सामान हिलने लगा। वहीं सेक्टर 122 निवासी निवेदिता ने बताया कि वह अपने बेड पर आराम कर रहीं थी, तभी अचानक से बेड हिलने लगा। इससे उन्हें महसूस हुआ कि भूकंप आया है।