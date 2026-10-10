Delhi NCR News: डीयू की प्रोफेसर ने तैराकी में जीते स्वर्ण और रजत

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉ. नेहा बघेल ने द्वितीय एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दो पदक जीते हैं। बेंगलुरु में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने 30-34 आयु वर्ग की महिला स्पर्धाओं में 100 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण और 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में रजत पदक हासिल किया।मैत्रेयी कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. नेहा बघेल ने अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों के साथ खेल अभ्यास को भी जारी रखा। डॉ. नेहा बघेल की उपलब्धि पर विजन फिट रनिंग क्लब के संस्थापक डॉ. त्रिभुवन राम नारायण, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीईएफआई) के राष्ट्रीय सचिव डॉ. पीयूष जैन और मैत्रेयी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर हरित्मा चोपड़ा ने उन्हें बधाई दी।