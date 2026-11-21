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नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय(डीटीयू) ने नवंबर-दिसंबर में होने वाली विषम सेमेस्टर की एंड टर्म परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होंगी। बीटेक, बीबीए, बीए (इकोनॉमिक्स), एमए (इकनॉमिक्स), एमएससी और इंटीग्रेटेड बीएससी-एमएससी की परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होंगी। वहीं, बीडेज की परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर में भी जारी रहेंगी। बीटेक की परीक्षाओं में पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर के विद्यार्थी शामिल होंगे।इसके अलावा एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए, एमडेस, एमटेक, एमटेक (रिसर्च), पार्ट टाइम एमटेक और पीएचडी कोर्सवर्क के लिए भी अलग-अलग परीक्षा कार्यक्रम जारी किए गए हैं। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पाठ्यक्रम और सेमेस्टर के अनुसार डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने से पहले विद्यार्थियों को विषयवार तारीख और समय की जांच करने की सलाह दी गई है।