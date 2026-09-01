फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   DSEU Vice-Chancellor conferred honorary rank of Colonel

Delhi NCR News: डीएसईयू के कुलपति को मानद कर्नल रैंक सम्मान मिला

Tue, 01 Sep 2026 05:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:49 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) के कुलपति प्रो. डॉ. अशोक कुमार नगावत को दिल्ली स्थित एनसीसी निदेशालय ओर से मानद कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया। मंगलवार को सेक्टर-9 द्वारका स्थित विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित इन्वेस्टिचर एवं पिपिंग समारोह में मुख्य अतिथि मेजर जनरल रविंदर कुमार एसएम, वीएसएम, एडीजी, एनसीसी निदेशालय ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।
विज्ञापन

इस मौके पर ब्रिगेडियर पीएस छोंकर एसएम, वीएसएम, ग्रुप कमांडर, ग्रुप बी एनसीसी, कर्नल करण मेहता कमांडिंग ऑफिसर दिल्ली बटालियन एनसीसी सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और कैडेट मौजूद रहे। इस अवसर पर डीएसईयू कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने 1972 से 1975 तक एनसीसी नेवल विंग में कैडेट के रूप में बिताए दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी से मिले अनुशासन एकता और सेवा के संस्कार व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक बने रहते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं से कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व और आपदा प्रबंधन की क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मेजर जनरल रविंदर कुमार ने सर्विस बिफोर सेल्फ का संदेश देते हुए कहा कि नेतृत्व पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और निस्वार्थ सेवा की भावना है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed