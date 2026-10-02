बिहार: सारण में बाढ़ राहत के दौरान बड़ा हादसा, हेलिकॉप्टर से गिरी राहत सामग्री से बुजुर्ग की मौत

सारण जिले में बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। अमनौर प्रखंड के परशुरामपुर गांव में सेना के हेलिकॉप्टर से गिराई जा रही सूखी राहत सामग्री की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहत सामग्री लेने के लिए जुटे बाढ़ पीड़ितों के बीच अफरातफरी मच गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक की पहचान अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी स्व. बृज किशोर सिंह के 65 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार सिंह उर्फ अप्पू सिंह के रूप में हुई है। बाढ़ के बीच राहत सामग्री वितरण के दौरान हुई इस घटना से प्रभावित लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि परशुरामपुर क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ का पानी गांव के निचले इलाकों में फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं। प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर से सूखा राशन गिराया जा रहा था।इसी दौरान अनिल कुमार सिंह राहत सामग्री लेने के लिए आगे बढ़े। तभी ऊपर से गिराई जा रही राहत सामग्री का पैकेट उनके सिर पर जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण वह वहीं गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहत सामग्री पहुंचाने और वितरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में अमनौर थाने के थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक राहत सामग्री लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गिराई जा रही राहत सामग्री उनके सिर पर गिर गई। उनकी उम्र करीब 65 वर्ष थी और गंभीर चोट के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।



हादसे की जानकारी मिलने के बाद सदर अनुमंडल के भूमि उपसमाहर्ता आलोक राज भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है।