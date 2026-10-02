बिहार: दुर्गापूजा-दिवाली-छठ पर बढ़ी यात्रियों की भीड़, रेलवे चला रहा पूजा स्पेशल ट्रेनें; जानें शेड्यूल

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दिल्ली से पटना मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का समय इस प्रकार निर्धारित है। ट्रेन संख्या 12394 सम्पूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली से शाम 17:30 बजे प्रस्थान करके अगले दिन सुबह 06:50 बजे पटना जंक्शन पहुंचती है। ट्रेन संख्या 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 13:15 बजे खुलकर अगले दिन सुबह पटना जंक्शन पहुंचती है। ट्रेन संख्या 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस नई दिल्ली से दोपहर 13:10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह पटना जंक्शन पहुंचती है।ट्रेन संख्या 12304 पूर्वा एक्सप्रेस नई दिल्ली से शाम 17:40 बजे खुलकर अगले दिन सुबह पटना पहुंचती है। ट्रेन संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली से रात 21:05 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर में पटना जंक्शन पहुंचती है। ट्रेन संख्या 22362 अमृत भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से शाम 19:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10:43 बजे पटना पहुंचती है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से पटना के रास्ते डिब्रूगढ़, अगरतला और राजेंद्र नगर के लिए तीन अलग-अलग राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भी संचालित की जा रही हैं।नियमित ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची की स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा लगातार विशेष फेरों के साथ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन संख्या 04096 पाटलिपुत्र फेस्टिव स्पेशल आनंद विहार टर्मिनल से मध्यरात्रि 00:05 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन रात 23:00 बजे पाटलिपुत्र तथा पटना क्षेत्र में पहुंचती है।रेलवे प्रशासन चंडीगढ़ और अन्य समीपवर्ती राज्यों से भी पटना तथा दानापुर के लिए विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है। इन विशेष गाड़ियों के माध्यम से यात्रियों को त्योहारी सीजन के दौरान अपने घर पहुंचने में काफी सहूलियत मिल रही है। रेलवे प्रबंधन स्थिति के अनुसार और भी विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है।यदि यात्रियों को नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो वे कुछ व्यावहारिक विकल्पों को अपनाकर यात्रा सुगम बना सकते हैं। यात्रा की तिथि से ठीक एक दिन पहले तत्काल कोटा महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। तत्काल कोटा के तहत वातानुकूलित (एसी) श्रेणियों की बुकिंग सुबह 10:00 बजे और स्लीपर श्रेणी की बुकिंग सुबह 11:00 बजे शुरू होती है।साथ ही, रेलवे की जाने वाली 0-सीरीज की विशेष ट्रेनों के समय और तिथि पर पैनी नजर रखनी चाहिए। इन पूजा स्पेशल ट्रेनों में सीटें मिलने की संभावना अधिक रहती है। सीटों की ताजा स्थिति और समयसारणी की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यात्री आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप का उपयोग कर सकते हैं।