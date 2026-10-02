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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:30 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
07:52 AM, 02-Oct-2026
बिहार: ससुराल में दामाद को जंजीर से बांधकर पीटा, एसपी के निर्देश की कार्रवाई; शरीर पर मिले चोट के निशानकिशनगंज के बहादुरगंज निवासी युवक ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल स्थित ससुराल में उसे जंजीर से बांधकर मारपीट की गई। मां की सूचना पर पूर्व विधायक ने एसपी को जानकारी दी। एसपी के निर्देश पर बहादुरगंज और इस्लामपुर पुलिस ने युवक को रेस्क्यू कर परिजनों को सौंप दिया। और पढ़ें
07:30 AM, 02-Oct-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
पावापुरी स्थित बीमिम्स में शुक्रवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय बायोकेमिस्ट्री सम्मेलन ‘एम्बकॉन-2026’ शुरू होगा। देशभर से विशेषज्ञ, चिकित्सक और शोधकर्ता इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में आधुनिक डायग्नोस्टिक्स, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला प्रबंधन और चिकित्सा अनुसंधान के नए पहलुओं पर चर्चा होगी।और पढ़ें