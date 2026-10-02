07:30 AM, 02-Oct-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

पावापुरी स्थित बीमिम्स में शुक्रवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय बायोकेमिस्ट्री सम्मेलन ‘एम्बकॉन-2026’ शुरू होगा। देशभर से विशेषज्ञ, चिकित्सक और शोधकर्ता इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में आधुनिक डायग्नोस्टिक्स, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला प्रबंधन और चिकित्सा अनुसंधान के नए पहलुओं पर चर्चा होगी।