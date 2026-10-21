Delhi NCR News: सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर बढ़ा विवाद, नौवीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या

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- मृतक छात्र 9वीं कक्षा का छात्र था, आरोपी मास्क पहनकर आए थे, चार पकड़े गएराजधानी के पीतमपुरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई खूनी वारदात ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। सोशल मीडिया पर किए एक कमेंट को लेकर हुए विवाद में नौवीं कक्षा के छात्र अरुण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमले में उसका दोस्त आशु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात में एक अन्य युवक के भी घायल होने की सूचना है। उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस ने मामला दर्ज कर चार नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल खून से सना खंजर भी बरामद किया गया है। हमले के दौरान आरोपियों ने मास्क लगाए थे।उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि हत्या की वारदात 20 अक्तूबर को मौर्य एन्क्लेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीतमपुरा के क्यू ब्लॉक के पास हुई। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, घायल अरुण और आशु को बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने अरुण को मृत घोषित कर दिया। आशु के शरीर पर चाकू से वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने मौर्य एन्क्लेव थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।